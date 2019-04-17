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17/04/2019 11:58

《外資精點》美銀美林上調港樓價預測料升５％，首選長實恒地恒隆

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美銀美林發表研究報告表示，本港樓價經過１－２月份調整５
－１０％後，預計３月會趨向穩定，故將本港住宅樓價預測由下跌５－１０％，上調至升５％，
主要受惠美聯儲局轉向鴿派、內地信貸環境寬鬆，同時港股年初至今已累升１７％亦利好樓價表
現。該行並將寫字樓租金預測由持平，調升至０－３％，而在人民幣升值帶動下，高端零售租戶
銷售的預測亦由下跌５－１０％，調整為升５－８％。
　　該行指，經過去年第四季平均反彈３５％後，本港地產股大部份已超過２０１６年的升幅，
而現估值已大部分反映近期的多項利好，包括年內不加息、私人土地供應減少，以及實體市場的
價格及成交反彈，故該行較看好高於平均增長或擁有獨特利好催化劑的地產股，首選股份包括恆
隆地產（００１０１）、長實（０１１１３）及恆地（０００１２），預計恆隆２０１８至
２０２１年度租金收入增長達２２％，而長實２０１９年度將有高利潤鎖定，同時恆地為「土地
共享先導計劃」的主要受益者。
　　該行並調整本地地產股２０１９至２０２１年每股盈利預測，由下調１％至升１８％，以反
映樓價及租金的最新假設以及項目的發展進展。（ｂｉ）

表列美銀美林對本地地產股最新評級及目標價：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　評級　　　　　目標價（元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長實集團　　（０１１１３）　　　買入　　　　　７７－＞８１
　　恆地　　　　（０００１２）　　　買入　　　　　５０－＞５６﹒５
　　新地　　　　（０００１６）　　　中性　　　　１４２－＞１４６
　　信置　　　　（０００８３）　　　買入　　　１６﹒２－＞１６﹒９
　　新世界發展　（０００１７）　　　買入　　　１４﹒７－＞１６
　　九龍倉集團　（００００４）　　　中性　　　　　２７－＞２５
　　嘉里建設　　（００６８３）　　　中性　　　　　３４－＞３６﹒８
　　希慎　　　　（０００１４）　　　中性　　　　　４５－＞４５﹒５
　　九龍倉置業　（０１９９７）　　　中性　　　　　６０－＞６１
　　太古地產　　（０１９７２）　　　買入　　　　　３５－＞不變
　　恆隆地產　　（００１０１）　　　買入　　　２２﹒２－＞２４
　　鷹君　　　　（０００４１）　　遜於大市　　　　３４－＞３６
　　領展　　　　（００８２３）　　　中性　　　　　９１－＞不變
　　冠君產業信託（０２７７８）　　　中性　　　　６﹒５－＞６﹒８
　　置富產業信託（００７７８）　　　中性　　　１０﹒２－＞１０﹒５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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