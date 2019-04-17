《外資精點》美銀美林上調港樓價預測料升５％，首選長實恒地恒隆

《經濟通通訊社１７日專訊》美銀美林發表研究報告表示，本港樓價經過１－２月份調整５

－１０％後，預計３月會趨向穩定，故將本港住宅樓價預測由下跌５－１０％，上調至升５％，

主要受惠美聯儲局轉向鴿派、內地信貸環境寬鬆，同時港股年初至今已累升１７％亦利好樓價表

現。該行並將寫字樓租金預測由持平，調升至０－３％，而在人民幣升值帶動下，高端零售租戶

銷售的預測亦由下跌５－１０％，調整為升５－８％。

該行指，經過去年第四季平均反彈３５％後，本港地產股大部份已超過２０１６年的升幅，

而現估值已大部分反映近期的多項利好，包括年內不加息、私人土地供應減少，以及實體市場的

價格及成交反彈，故該行較看好高於平均增長或擁有獨特利好催化劑的地產股，首選股份包括恆

隆地產（００１０１）、長實（０１１１３）及恆地（０００１２），預計恆隆２０１８至

２０２１年度租金收入增長達２２％，而長實２０１９年度將有高利潤鎖定，同時恆地為「土地

共享先導計劃」的主要受益者。

該行並調整本地地產股２０１９至２０２１年每股盈利預測，由下調１％至升１８％，以反

映樓價及租金的最新假設以及項目的發展進展。（ｂｉ）



表列美銀美林對本地地產股最新評級及目標價：



股份（編號） 評級 目標價（元）

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長實集團 （０１１１３） 買入 ７７－＞８１

恆地 （０００１２） 買入 ５０－＞５６﹒５

新地 （０００１６） 中性 １４２－＞１４６

信置 （０００８３） 買入 １６﹒２－＞１６﹒９

新世界發展 （０００１７） 買入 １４﹒７－＞１６

九龍倉集團 （００００４） 中性 ２７－＞２５

嘉里建設 （００６８３） 中性 ３４－＞３６﹒８

希慎 （０００１４） 中性 ４５－＞４５﹒５

九龍倉置業 （０１９９７） 中性 ６０－＞６１

太古地產 （０１９７２） 買入 ３５－＞不變

恆隆地產 （００１０１） 買入 ２２﹒２－＞２４

鷹君 （０００４１） 遜於大市 ３４－＞３６

領展 （００８２３） 中性 ９１－＞不變

冠君產業信託（０２７７８） 中性 ６﹒５－＞６﹒８

置富產業信託（００７７８） 中性 １０﹒２－＞１０﹒５

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