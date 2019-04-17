《華爾街內望》標指逼近紀錄新高，美債息見４周高位

《經濟通通訊社１７日專訊》美國股市周二（１６日）微升，標普５００指數逼近去年９月

創下的紀錄高位，此前企業業績大多正面，但醫療保健股下跌限制升幅。

道指收高６７點或０﹒３％，報２６４５２點；標普５００指數收升１點或０﹒１％，報

２９０７點；納指收高２４點或０﹒３％，報８０００點。

蘋果與高通達成專利訴訟和解協議，高通股價大升逾２３％收７０﹒４５美元，蘋果基本持

平報１９９﹒２５美元。

強生季績勝預期，受惠於製藥業務銷售增長，推動該股上漲１﹒１％。

聯合健康集團急跌４％，對道指的拖累最大，雖然公司首季盈利好於預期兼且上調今年盈利

預測，但投資者憂慮政府監管受緊。競爭對手Ａｎｔｈｅｍ及信諾亦走低，分別重挫６﹒８％及

７﹒８％。

按資產計為美國第二大銀行美國銀行公布的收入不及預期，但因削減成本及貸款增長，盈利

超過預期，該行股價微升０﹒１％。

全球最大資產管理公司貝萊德上漲３﹒２％，此前公司公布的業績遠超市場預期，在首季吸

引６５０億美元的新投資者資金。

美債收益率升至４周高位，因風險意願改善推高美股，兼且市場預期本周將公佈更多正面的

美國及中國經濟數據。

１０年期美債收益率從上日尾市的２﹒５５３％升至２﹒５９０％，盤中觸及４周高位的２

﹒５９６％。（ｍｎ）

