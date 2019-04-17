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即市新聞

17/04/2019 07:50

《華爾街內望》標指逼近紀錄新高，美債息見４周高位

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國股市周二（１６日）微升，標普５００指數逼近去年９月
創下的紀錄高位，此前企業業績大多正面，但醫療保健股下跌限制升幅。
　　道指收高６７點或０﹒３％，報２６４５２點；標普５００指數收升１點或０﹒１％，報
２９０７點；納指收高２４點或０﹒３％，報８０００點。
　　蘋果與高通達成專利訴訟和解協議，高通股價大升逾２３％收７０﹒４５美元，蘋果基本持
平報１９９﹒２５美元。
　　強生季績勝預期，受惠於製藥業務銷售增長，推動該股上漲１﹒１％。
　　聯合健康集團急跌４％，對道指的拖累最大，雖然公司首季盈利好於預期兼且上調今年盈利
預測，但投資者憂慮政府監管受緊。競爭對手Ａｎｔｈｅｍ及信諾亦走低，分別重挫６﹒８％及
７﹒８％。
　　按資產計為美國第二大銀行美國銀行公布的收入不及預期，但因削減成本及貸款增長，盈利
超過預期，該行股價微升０﹒１％。
　　全球最大資產管理公司貝萊德上漲３﹒２％，此前公司公布的業績遠超市場預期，在首季吸
引６５０億美元的新投資者資金。
　　美債收益率升至４周高位，因風險意願改善推高美股，兼且市場預期本周將公佈更多正面的
美國及中國經濟數據。
　　１０年期美債收益率從上日尾市的２﹒５５３％升至２﹒５９０％，盤中觸及４周高位的２
﹒５９６％。（ｍｎ）

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