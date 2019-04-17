《盤前攻略》中國ＧＤＰ公布前大市波動性低，恒指今早或輕微低開

《經濟通通訊社１７日專訊》美股三大指數反彈，銀行企業業績表現不一，其中美銀收入未

符預期，該行預計今年淨利息收入增長減半；摩通則收入增長超過市場預期，帶動股價增長逾１

％。另外，聯合健康公布上季純利升逾兩成，刺激股價曾急漲近４％，惟隨後獲利盤湧現，收市

倒跌逾４％。最終道指收報２６４５２點，升６７點或０﹒２６％。納指重返八千關，一度高見

８０１７點，收報８０００點，升２４點或０﹒３％。標指收報２９０７點，升１點。



＊夜期三萬點徘徘徊，ＡＤＲ升跌不一＊



港股夜期收報３０１３８點，升１４點，高水８點。

港股ＡＤＲ比例指數跌４６點，報３００８２點。預託證券升跌不一，騰訊升０﹒２４％，

折合港元報３９４﹒５３元。匯控升０﹒５５％，折合港元報６７﹒９７元。中移動跌

０﹒４３％，折合港元報７６﹒５２。友邦跌０﹒６％，折合港元報８０﹒４１元。長和跌

０﹒２７％，折合港元報８３﹒３８。中行跌０﹒６９％，折合港元報３﹒７８元。國壽跌

０﹒５７％，折合港元報２１﹒７３元。中海油跌０﹒５５％，折合港元報１４﹒８２元。中石

化升０﹒４２％，折合港元報６﹒１７元。中聯通升０﹒１１％，折合港元報９﹒８９元。



＊中國首季度ＧＤＰ數據今早十時公布＊



昨日港股升逾３００點再重攀三萬點關口，惟該關口位沽壓力強，近期多次未能企穩。而有

「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報３００８７點，跌１０點或０﹒０３％。隨著今日中國

首季度ＧＤＰ數據今早１０時出爐，市場預期增長６﹒３％，不少大行認為中國經濟已經見底，

因此大市重拾上升空間機會頗大，但在今日公布數據前，預料早市初段波動性低，有機會輕微低

開，投資者宜待數據公布後才考慮入市。（ｕｌ）

