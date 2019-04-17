《經濟通通訊社１７日專訊》睿鋒集團（０８３１２）預期，截至今年３月３１日止３個月
由盈轉虧損，主要由於未能與其客戶簽訂任何新銷售合約而令收入大幅減少，此乃主要由於該公
司上市地位的不確定性；及行政開支增加，主要來自於法律及專業費用增加。
該集團將於５月１０日或前後公布的截至第一季度業績。
該公司股份已由去年１２月１０日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知
為止。（ｊｔ）
17/04/2019 09:37
【企業盈警】睿鋒集團（０８３１２）料首季度盈轉虧，收入大減
《經濟通通訊社１７日專訊》睿鋒集團（０８３１２）預期，截至今年３月３１日止３個月
由盈轉虧損，主要由於未能與其客戶簽訂任何新銷售合約而令收入大幅減少，此乃主要由於該公
司上市地位的不確定性；及行政開支增加，主要來自於法律及專業費用增加。
該集團將於５月１０日或前後公布的截至第一季度業績。
該公司股份已由去年１２月１０日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知
為止。（ｊｔ）
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