觀望中國ＧＤＰ出爐，港股高開３０點報３０１６０點

《經濟通通訊社１７日專訊》今早港股持觀望態度，投資者正等待中國首季ＧＤＰ數據出爐

，市場預期增長為６﹒３％。另外，內地《經濟參考報》表示，內地調控主要是為穩定房價，而

非打壓房價，內房股今早普遍高開。恆生指數開報３０１６０，升３０點或升０﹒１０％，主板

成交３５﹒８３億元。國企指數開報１１８３０點，升９點或０﹒０８％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒１５％，報６７﹒７元；港交所（００３８８）漲

０﹒３６％，報２７９元；騰訊（００７００）無升跌報３９３﹒６元；中移動（００９４１）

跌０﹒４６％，報７６﹒５元；友邦（０１２９９）升０﹒１２％，報８１元。



恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） ８﹒０３元 升１﹒０１％

申洲國際（０２３１３） １０４﹒８０元 升０﹒９６％

石藥集團（０１０９３） １６﹒０８元 升０﹒８８％

中石化 （００３８６） ６﹒１９元 升０﹒８１％

太古Ａ （０００１９） ９９﹒８０元 升０﹒８１％



創科實業（００６６９） ５６﹒９５元 跌１﹒３９％

恆安國際（０１０４４） ６８﹒６０元 跌０﹒８７％

中國聯通（００７６２） ９﹒８０元 跌０﹒８１％

中國神華（０１０８８） １７﹒８８元 跌０﹒７８％

領展 （００８２３） ９０﹒８０元 跌０﹒７７％

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（ｕｌ）

