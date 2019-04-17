《盤後部署》港股短期於三萬關整固，待「五一黃金周」後才明朗化

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股三大指數造好，惟多間大企業公布業績表現不一。港

股今日持觀望態度，高開３０點報３０１６０後窄幅上落，雖然內地公布首季ＧＤＰ勝市場預期

達６﹒４％，但未見帶動大市市場普遍觀望中美貿易談判進展，港股最多跌１２４點，低見

３０００４點。

午後市場有消息指，發改委對新能源汽車有新策出台，刺激汽車股全線急升。另外，中方就

豬肉需求問題向美國入口，帶動萬洲（００２８８）造好，漲５﹒１１％，港股亦最多反彈４８

點，高見３０１７８點，但兩大重磅股友邦（０１２９９）及中移動（００９４１）受壓，加上

內銀股回吐，最終港股收報３０１２４點，跌５點或０﹒０２％，主板成交１０４２﹒７億元，

與上日持平。

國企指數收報１１８４８點，升２７點或０﹒２４％。

內地股市表現靠穩，上證收報３２６３點，升９點或０﹒２９％。深證收報１０３４４點，

升５６點或０﹒５５％。兩市成交８３０１﹒０３億元人民幣，按日升４﹒９３％。



＊大摩唱淡美企首季業績，恐對環球股市造成拖累＊



多間美國當地銀行公布業績，其中美銀首季純利受聯儲局加息帶來的利差所推動，達２３０

億美元，與去年同期持平但略遜預期，但隨著近日「鴿」風盛行，大行花旗分析師認為，今年首

季的表現或是全年銀行業的最佳表現。該分析師指出，隨著聯儲局鴿派傾向明顯，未來數個月銀

行業盈利亦受限制，他預料短期聯儲局都不會加息，並認為現時利差已經見頂。

另一邊廂，大摩亦發表報告指，標指對ＭＳＣＩ ＡＣ世界指數（衡量全球股市下跌時的相

對回報指標）與金融危機爆發前的水平相當接近，這意味著全球股市將進入下行通道，而美國一

旦遭大幅拋售，將會成為最慘烈的國家。策略師於本月初時曾透露，今年首季將是美企自

２０１５年以來首季盈利衰退的季度，並至少維持兩季持平或負增長，而下半年的表現更難以預

測，相信會令美股進入下跌通道，將會對環球股市造成拖累，港股亦難獨善其身。



＊復活節長假期臨近，港股短線向上突破機會不大＊



雖然內地公布官方ＧＤＰ數據勝預期，但對市場影響不大，港股繼續呈現橫行格局，並於三

萬關附近窄幅上落。隨著「五一」黃金周臨近，相信對消費及濠賭股有正面作用，惟不少大行認

為，濠賭於第二至第三季有回落跡象，因此目前大市走勢難以預測。另外，臨近復活節長假期，

預期港股再次突破高位的機會不大；同時，市場未有任何重大利淡消息，出現調整的機會亦不大

，料短期內港股將繼續在三萬點整固，或待「五一」之後大市才明朗化，投資者目前不宜出手，

可儲備銀彈靜觀其變。（ｕｌ）

