《地區經濟》日本３月出口連跌第４個月，對華出口減少逾９％

《經濟通通訊社１７日專訊》日本３月出口較上年同期減少２﹒４％，跌幅較預計的

２﹒７％為少，但已是連續第四個月下跌。當中對華出口再次減少，加劇外界憂慮外部需求可能

對首季經濟增長造成打擊。

日本３月對美國出口按年增加４﹒４％，主要受汽車出口增長５﹒１％推動。日本３月從美

國的進口減少０﹒２％，導致日本對美國貿易順差按年增長９﹒８％至６８３６億日圓。

日本３月對最大貿易夥伴國中國的出口按年下降９﹒４％，２月為增長５﹒６％。日本對亞

洲出口減少５﹒５％，為連續第５個月下滑。（ｍｎ）

