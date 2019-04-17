  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/04/2019 14:00

【貿易開戰】美日貿談判未就個別議題達成共識，關注貿易逆差問題

　　《經濟通通訊社１７日專訊》在美國及日本就新雙邊貿易協議舉行首輪談判中，美方就美國
對日本的貿易逆差表示關切。
　　日本經濟再生大臣茂木敏充表示，在兩日談判後，兩國尚未就個別議題達成共識，但雙方討
論的貿易議題聚焦在商品，包括農產品。
　　茂木敏充表示，兩國尚未就汽車問題達成共識，如果美國要求對日本汽車出口設限，日本將
不會接受。
　　兩國代表計劃下周在安倍晉三及特朗普會晤前繼續舉行磋商，茂木敏充可能陪同安倍晉三訪
美。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道17/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：鐵塔績後吼高減持
FOCUS17/04/2019
【FOCUS】GDP首秀勝預期 「強心針」後見真章
國際動態17/04/2019
聖母院火劫 巴黎哭泣了
專訪16/04/2019
【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大
生財有道16/04/2019
花旗調查：港千萬富翁創新高達51萬人 平均坐擁3個物業
生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金