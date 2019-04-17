【貿易開戰】美日貿談判未就個別議題達成共識，關注貿易逆差問題

《經濟通通訊社１７日專訊》在美國及日本就新雙邊貿易協議舉行首輪談判中，美方就美國

對日本的貿易逆差表示關切。

日本經濟再生大臣茂木敏充表示，在兩日談判後，兩國尚未就個別議題達成共識，但雙方討

論的貿易議題聚焦在商品，包括農產品。

茂木敏充表示，兩國尚未就汽車問題達成共識，如果美國要求對日本汽車出口設限，日本將

不會接受。

兩國代表計劃下周在安倍晉三及特朗普會晤前繼續舉行磋商，茂木敏充可能陪同安倍晉三訪

美。（ｍｎ）

