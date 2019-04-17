《經濟通通訊社１７日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普在最近一次會議向
南韓總統文在寅表示，他與北韓領導人金正恩之間的第三次峰會將是最後一次，屆時需要簽署一
些文件。
據悉特朗普還表示，只有在工作層面的談判取得成功下，才可能會有第三次峰會。
17/04/2019 14:27
【朝鮮局勢】據報特朗普向文在寅稱美朝第三次峰會將是最後一次
《經濟通通訊社１７日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普在最近一次會議向
南韓總統文在寅表示，他與北韓領導人金正恩之間的第三次峰會將是最後一次，屆時需要簽署一
些文件。
據悉特朗普還表示，只有在工作層面的談判取得成功下，才可能會有第三次峰會。
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