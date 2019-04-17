《經濟通通訊社１７日專訊》石四藥（０２００５）公布，截至今年３月底止三個月之未經
審計之盈利約為２﹒６１億元，較上年同期增加７﹒８％；營業額約為１０﹒８２億元，減少１
﹒６％；毛利約為６﹒６９億元，跌２﹒９％；毛利率下跌０﹒９個百分點至６１﹒８％。
若以人民幣計算，營業額則較上年同期增加４﹒３％至約９﹒２５億元，當中治療性輸液產
品增加４﹒７％至１﹒６４億元；安瓿小水針產品增加１﹒７８倍至４５００萬元。（ｙｋ）
17/04/2019 08:45
石四藥（０２００５）首季盈利增約８％，毛利微跌約３％
《經濟通通訊社１７日專訊》石四藥（０２００５）公布，截至今年３月底止三個月之未經
審計之盈利約為２﹒６１億元，較上年同期增加７﹒８％；營業額約為１０﹒８２億元，減少１
﹒６％；毛利約為６﹒６９億元，跌２﹒９％；毛利率下跌０﹒９個百分點至６１﹒８％。
若以人民幣計算，營業額則較上年同期增加４﹒３％至約９﹒２５億元，當中治療性輸液產
品增加４﹒７％至１﹒６４億元；安瓿小水針產品增加１﹒７８倍至４５００萬元。（ｙｋ）
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