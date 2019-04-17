《中資異動》比亞迪將推出概念跑車，股價漲逾４％創三個多月高

《經濟通通訊社１７日專訊》比亞迪股份（０１２１１）Ｈ股現價升４﹒３８％，報
５４﹒８元；成交約２３２萬股，涉資１﹒２７億元。盤中高見５５元，創逾３個月高。
Ａ股（深：００２５９４）現價６０﹒５１元人民幣，升６﹒６６％，成交５﹒８１億元人
民幣，涉及９７４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２８﹒９６％。
據報道指，比亞迪近日發布一張預告圖，外型酷似一部跑車外表的概念車，令外界猜測比亞
迪是否想推出一部電動跑車。有指該部車是使用混能系統，配合一副兩公升Ｔｕｒｂｏ引擎，最
大馬力有機會達４８３匹。
另外，美銀美林發表報告指，預計比亞迪今年汽車利潤率將收窄，同時因消費者成本增加，
下調電動車銷量預測，並調低其２０１９╱２０２０年每股基本盈利預測３５％╱２９％，分別
至０﹒９元人民幣及１﹒２３元人民幣。同時，該行將比亞迪目標價由３５﹒７元降至３３﹒２
元，重申評級「跑輸大市」。
現時，恆生指數報３０１１３，跌１６點或跌０﹒０６％，主板成交８０﹒０８億元。上證
綜合指數報３２５３﹒１４，跌不足１點。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪 （０１２１１） ５４﹒８０元 升４﹒３８％
吉利汽車（００１７５） １６﹒８６元 升１﹒０８％
東風集團（００４８９） ８﹒０７元 跌０﹒６２％
華晨中國（０１１１４） ８﹒７８元 升１﹒５０％
北京汽車（０１９５８） ６﹒１４元 升３﹒１９％
廣汽集團（０２２３８） ９﹒４８元 升０﹒３２％
長城汽車（０２３３３） ６﹒６４元 升２﹒６３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｕｌ）