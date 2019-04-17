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即市新聞

17/04/2019 13:10

《中資異動》長汽（２３３３）揚６％，摩通日前增持４５７４萬股

　　《經濟通通訊社１７日專訊》長城汽車（０２３３３）連跌四日兼四連陰，累挫７％後，現
反彈５﹒７２％，報６﹒８４元，盤中高見６﹒９２元，破十天線（６﹒６１４元）；成交約
２８２８萬股，涉資１﹒８７億元，主動買盤６８％。
　　Ａ股（滬：６０１６３３）現價１０﹒２５元人民幣，升７﹒３３％，成交２﹒５３億元人
民幣，涉及２５４１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７５﹒０２％。
　　建銀國際最新上調該股目標價，由５﹒５元升至６﹒９元，維持中性評級。
　　根據聯交所資料顯示，摩通於上周三（１０日）增持長城汽車４５７４萬股或１﹒４８％，
每股作價６﹒９３６５元，總值３﹒１７億元，最新持股量增至５﹒９９％。
　　現時，恆生指數報３００７３，跌５６點或跌０﹒１９％，主板成交５４６﹒０３億元。上
證綜合指數報３２５８，升４點或升０﹒１４％，成交２１２３﹒６７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車（０２３３３）　　　６﹒７３元　　　升４﹒０２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒１４元　　　升２﹒７６％
　　東風集團（００４８９）　　　８﹒２４元　　　升１﹒４８％
　　華晨中國（０１１１４）　　　９﹒０４元　　　升４﹒５１％
　　比亞迪　（０１２１１）　　５５﹒６５元　　　升６﹒００％
　　北京汽車（０１９５８）　　　６﹒２５元　　　升５﹒０４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　９﹒６５元　　　升２﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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