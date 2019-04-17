《中資異動》長汽（２３３３）揚６％，摩通日前增持４５７４萬股

《經濟通通訊社１７日專訊》長城汽車（０２３３３）連跌四日兼四連陰，累挫７％後，現

反彈５﹒７２％，報６﹒８４元，盤中高見６﹒９２元，破十天線（６﹒６１４元）；成交約

２８２８萬股，涉資１﹒８７億元，主動買盤６８％。

Ａ股（滬：６０１６３３）現價１０﹒２５元人民幣，升７﹒３３％，成交２﹒５３億元人

民幣，涉及２５４１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７５﹒０２％。

建銀國際最新上調該股目標價，由５﹒５元升至６﹒９元，維持中性評級。

根據聯交所資料顯示，摩通於上周三（１０日）增持長城汽車４５７４萬股或１﹒４８％，

每股作價６﹒９３６５元，總值３﹒１７億元，最新持股量增至５﹒９９％。

現時，恆生指數報３００７３，跌５６點或跌０﹒１９％，主板成交５４６﹒０３億元。上

證綜合指數報３２５８，升４點或升０﹒１４％，成交２１２３﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長城汽車（０２３３３） ６﹒７３元 升４﹒０２％

吉利汽車（００１７５） １７﹒１４元 升２﹒７６％

東風集團（００４８９） ８﹒２４元 升１﹒４８％

華晨中國（０１１１４） ９﹒０４元 升４﹒５１％

比亞迪 （０１２１１） ５５﹒６５元 升６﹒００％

北京汽車（０１９５８） ６﹒２５元 升５﹒０４％

廣汽集團（０２２３８） ９﹒６５元 升２﹒１２％

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（ｍｗ）

