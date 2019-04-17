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即市新聞

17/04/2019 14:01

《異動股》車股升幅擴大，比亞迪飆一成二，吉利急升一成領漲藍籌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》汽車股持續受捧，比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升幅擴至
１１﹒９％，報５８﹒７５元，暫領漲國指股；成交約２０６２萬股，涉資１１﹒５９億元。
　　Ａ股（深：００２５９４）急升一成漲停板，現價６２﹒４元人民幣，成交２３﹒３５億元
人民幣，涉及３８４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２４﹒０５％。
　　吉利汽車（００１７５）現價上升１０﹒０７％，報１８﹒３６元，繼續為升幅最大藍籌；
成交約１﹒２９億股，涉資２２﹒５１億元。
　　有消息指，發改委可能會繼續出台新的政策促進新能源汽車行業的發展，例如限牌城市牌照
大幅擴容，如北京翻倍，增加部分幾乎全給新能源；北京、上海無車輛的家庭可直接不拍牌買第
一輛車等。
　　現時，恆生指數報３０１５９，上升２９點或上升０﹒１０％，主板成交６９６﹒５１億元
。國企指數報１１８６９，上升４８點或上升０﹒４１％。
　　上證綜指報３２６５，上升１１點或上升０﹒３６％，成交２７３７﹒７８億元人民幣。
　　深成指報１０３６６，上升７８點或上升０﹒７６％，成交３６４６﹒０７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒４０元　　　升３﹒９０％
　　東風集團（００４８９）　　　８﹒５９元　　　升５﹒７９％
　　華晨中國（０１１１４）　　　９﹒２７元　　　升７﹒１７％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　２﹒４０元　　　升２﹒１３％
　　北京汽車（０１９５８）　　　６﹒３７元　　　升７﹒０６％
　　廣汽集團（０２２３８）　　１０﹒２０元　　　升７﹒９４％
　　長城汽車（０２３３３）　　　７﹒０７元　　　升９﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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