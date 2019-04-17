《異動股》車股升幅擴大，比亞迪飆一成二，吉利急升一成領漲藍籌

《經濟通通訊社１７日專訊》汽車股持續受捧，比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升幅擴至

１１﹒９％，報５８﹒７５元，暫領漲國指股；成交約２０６２萬股，涉資１１﹒５９億元。

Ａ股（深：００２５９４）急升一成漲停板，現價６２﹒４元人民幣，成交２３﹒３５億元

人民幣，涉及３８４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２４﹒０５％。

吉利汽車（００１７５）現價上升１０﹒０７％，報１８﹒３６元，繼續為升幅最大藍籌；

成交約１﹒２９億股，涉資２２﹒５１億元。

有消息指，發改委可能會繼續出台新的政策促進新能源汽車行業的發展，例如限牌城市牌照

大幅擴容，如北京翻倍，增加部分幾乎全給新能源；北京、上海無車輛的家庭可直接不拍牌買第

一輛車等。

現時，恆生指數報３０１５９，上升２９點或上升０﹒１０％，主板成交６９６﹒５１億元

。國企指數報１１８６９，上升４８點或上升０﹒４１％。

上證綜指報３２６５，上升１１點或上升０﹒３６％，成交２７３７﹒７８億元人民幣。

深成指報１０３６６，上升７８點或上升０﹒７６％，成交３６４６﹒０７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五菱汽車（００３０５） ０﹒４０元 升３﹒９０％

東風集團（００４８９） ８﹒５９元 升５﹒７９％

華晨中國（０１１１４） ９﹒２７元 升７﹒１７％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒４０元 升２﹒１３％

北京汽車（０１９５８） ６﹒３７元 升７﹒０６％

廣汽集團（０２２３８） １０﹒２０元 升７﹒９４％

長城汽車（０２３３３） ７﹒０７元 升９﹒２７％

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