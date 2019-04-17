《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表
示，總的來看，一季度國民經濟繼續運行在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，
積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定健康發展打下良好基礎。但也要看到，全球經濟增長和國際
貿易有所放緩，外部不確定性因素較多，國內結構性矛盾仍比較突出，改革發展任務艱巨，經濟
下行壓力猶存。下階段，要保持經濟運行在合理區間。
17/04/2019 10:56
【數據解讀】統計局：首季經濟開局平穩，積極因素逐漸增多
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表
示，總的來看，一季度國民經濟繼續運行在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，
積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定健康發展打下良好基礎。但也要看到，全球經濟增長和國際
貿易有所放緩，外部不確定性因素較多，國內結構性矛盾仍比較突出，改革發展任務艱巨，經濟
下行壓力猶存。下階段，要保持經濟運行在合理區間。
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