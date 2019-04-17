【數據解讀】統計局：房價總體平穩，呈現一定分化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表

示，三月份房價數據顯示，大多數城市整體同比漲幅較小或有所回落，房價運行總體比較平穩，

房價也呈現一定程度的分化。

一季度，全國房地產開發投資同比增長１１﹒８％，增速比１－２月份加快０﹒２個百分點

。毛盛勇指，一季度房地產投資加快的原因在於，一是房價總體運行平穩，二是新開工面積增多

。房地產市場預期比較平穩，這在於房地產市場定位十分清晰。從另外一個方面來講，投資性的

需求是要抑制的預期也十分明確。

