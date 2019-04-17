【數據解讀】統計局毛盛勇：汽車生產消費降幅有望收窄

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表

示，近期汽車消費有所放緩，汽車生產銷售進入短暫的調整期。但他認為，下階段，汽車生產消

費降幅有望收窄，甚至小幅回升。不要忽略中國的二手車市場，幾乎等同於新車市場一半左右。

觀察中國的汽車市場既要看一手車市場還要看二手車市場。

