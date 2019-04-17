《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》內地首季ＧＤＰ增６﹒４勝預期，國家統
計局新聞發言人毛盛勇在發布會表示，今年一季度「三駕馬車」（消費、投資、進出口）不同程
度表現較好。從份額來看，消費對經濟增長的貢獻率是主導力量，進出口的貢獻率在上升，資本
的貢獻率同比回落。同時也要看到，消費的潛力沒有完全釋放出來，還有較大空間，比如消費環
境還需進一步完善，優質消費供給還需進一步跟上。
他表示，一季度經濟運行比較平穩，特別是３月多數指標好於預期，市場的預期在不斷改善
，積極因素逐漸增多。
17/04/2019 12:14
【數據解讀】統計局：消費是經濟增長貢獻主力，潛力仍沒完全釋放
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》內地首季ＧＤＰ增６﹒４勝預期，國家統
計局新聞發言人毛盛勇在發布會表示，今年一季度「三駕馬車」（消費、投資、進出口）不同程
度表現較好。從份額來看，消費對經濟增長的貢獻率是主導力量，進出口的貢獻率在上升，資本
的貢獻率同比回落。同時也要看到，消費的潛力沒有完全釋放出來，還有較大空間，比如消費環
境還需進一步完善，優質消費供給還需進一步跟上。
他表示，一季度經濟運行比較平穩，特別是３月多數指標好於預期，市場的預期在不斷改善
，積極因素逐漸增多。
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