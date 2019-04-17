【駐滬專電】滬社科院建議自貿新片區探索全要素的自由流動

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海社科院經濟研究所所長沈開艷今日在

二季度媒體學術沙龍上建議，上海自貿區新片區在原來自貿區的制度上不僅要深化，還要有所突

破，進行一些差別化的探索，所以制度創新是一個核心要素。

在差別化制度方面，她提出，新片區可以探索人力、資源、資本等全要素的自由流動。比如

允許外資醫療機構在新片區落地，便利外籍人士獲取中國綠卡等。現在外籍人士在中國是可以拿

綠卡的，但是手續比較繁雜，可以在自貿區新片區內嘗試簡化這些程序和手續。

二是新片區可以探索數據共享、跨境數據交易等方面的突破。未來數據流、信息流和網絡安

全可能會形成一定的摩擦，可以嘗試在新片區中建立一個解決方案。

在可複製、可推廣的制度方面，她指出，新片區中外資負面清單可以進一步壓縮。同時可以

取消對於外資的專項規定，縮短特別管理措施所涉及的行業範圍。

在金融制度方面，目前的金融開放仍然比較有限。未來的新片區可以更多著力於金融制度的

創新，包括對新型的金融服務提供審慎監管，以及離岸業務嘗試人民幣跨境支付的系統，助力上

海建設離岸金融市場。

此外，在法治保障方面也可以有更多的探索，比如說在知識產權保護、在金融法院的設立，

服務貿易的推進等方面，做好法律保障。

