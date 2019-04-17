《午市前瞻》港股繼續跟隨Ａ股悶局，料於三萬關整固一段時間

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚（１６日）聯合健康公布上季純利升逾兩成，強生首季盈

利及收入亦勝預期，加上高通與蘋果意外專利權訴訟大和解，美股普遍向上。港股今早跟隨高開

３０點報３０１６０，國家統計局十時公布內地首季ＧＤＰ按年升６﹒４％勝預期，港股曾一度

高見３０１７５，不過在醫藥股和手機設備股回吐之下，港股回吐，最多倒跌１２４點報

３０００４，最終港股半日收報３００６２點，跌６７點或０﹒２２％，險守三萬關，成交額

５３３﹒０４億元。國企指數午收報１１８２７，升６點或０﹒０６％。

Ａ股受最新經濟數據利好，上證午收３２５３點，升不足１點。深證收報１０３０９點，升

２１點或０﹒２１％。

重磅股方面，匯控（００００５）微跌０﹒０７％，報６７﹒５５元。港交所

（００３８８）獲中金維持買入評級，惟軟０﹒２２％，報２７７﹒４元。騰訊（００７００）

獲海通國際上調目標至４７０元，升０﹒７６％，報３９６﹒６元。中移動（００９４１）續跌

１﹒０４％，報７６﹒０５元。友邦（０１２９９）跌１﹒４２％，報７９﹒７５元。



＊兩大醫藥藍籌現沽壓，房價難漲內房表現差＊



雖然交銀國際上日維持兩大醫藥藍籌的目標和評級，但醫藥股今日隨市出現沽壓。石藥

（０１０９３）挫２﹒２６％，報１５﹒５８元，暫表現最差藍籌。中生製藥（０１１７７）亦

跌１﹒６４％，報７﹒８２元。信達生物（０１８０１）雖錄得近十億元大手成交，惟瀉８﹒４

７％，報２５﹒９５元。三生製藥（０１５３０）亦挫４﹒１９％，報１５﹒１元。康哲藥業（

００８６７）走低２﹒０３％，報７﹒２５元。

國家統計局司長毛盛勇表示，三月房價數據顯示大多數城市整體按年漲幅較小或有所回落，

加上內地官媒指，國家堅持房地產調控不動搖，謹防新一輪房價上漲，內房普遍走低。碧桂園（

０２００７）軟１﹒９８％，報１２﹒９元。融創（０１９１８）挫３﹒７％，報４１﹒６元。

世茂房地產（００８１３）跟跌３﹒１３％，報２４﹒８元。金茂（００８１７）走低

２﹒８７％，報５﹒４２元。萬科（０２２０２）軟２﹒７１％，報３２﹒３５元。龍湖

（００９６０）則跌２﹒６％，報２８﹒１元。

浙江省發改委日前公布關於調整天然氣價格通知，下調燃氣企業或城市管道運輸企業天然氣

門站價格，燃氣股今日普遍下跌。中國燃氣（００３８４）急挫５﹒０９％，報２４﹒２５元，

創近半年低，暫表現最差國指股。天倫燃氣（０１６００）跟跌４﹒７４％，報８﹒０４元。華

潤燃氣（０１１９３）走低４﹒６８％，報３４﹒６５元。新奧能源（０２６８８）跌

４﹒５８％，報７２﹒８５元。昆侖能源（００１３５）軟２﹒９％，報８﹒３７元。



＊豬肉價格料續漲萬洲強，比亞迪料推電動跑車飆升＊



中金公司發表最新報告指，繼續看好豬股表現，當前行業產能出清趨勢更為明朗，且４月進

入豬價季節性漲價階段，預計後市豬價上漲趨勢確定。國家農業農村部司長唐珂又指，豬肉價格

止跌轉漲，萬洲（００２８８）收漲２﹒７３％，報９﹒０４元，暫表現最佳藍籌。中糧肉食（

０１６１０）跟升４﹒５６％，報３﹒２１元，惠生國際（０１３４０）走高１﹒１９％，報０

﹒１７元。不過同板塊其他股份就隨市向下，雨潤（０１０６８）走低２﹒９８％，報１﹒６３

元。

比亞迪（０１２１１）料推出概念電動跑車，有指該部車是使用混能系統，最大馬力有機會

達４８３匹，該股收高４﹒４８％，報５４﹒８５元。其他汽車股就跟隨走高，華晨

（０１１１４）揚４﹒１６％，報９﹒０１元。長汽（０２３３３）漲２﹒３２％，報６﹒６２

元。北汽（０１９５８）跟升１﹒６８％，報６﹒０５元。東風（００４８９）漲０﹒９９％，

報８﹒２元。不過，吉利汽車（００１７５）就微跌０﹒１２％，報１６﹒６６元。

蘋果和高通決定和解專利使用費的糾紛，達成為期六年的全球專利許可協議，半導體板塊強

勢。中芯國際（００９８１）漲２﹒１４％，報８﹒１１元。ＡＳＭ太平洋（００５２２）跟升

１﹒５４％，報９５﹒４５元。華虹半導體（０１３４７）走高１﹒３９％，報１８﹒９２元。



＊鄧聲興：萬洲收入結構複雜，較難預測盈利表現＊



中國首季ＧＤＰ增長６﹒４％，較市場預期的６﹒３％佳，惟港股則掉頭下挫。銳升證券聯

合創辦人及首席執行官鄧聲興對《經濟通通訊社》解釋，ＧＤＰ數據其實都是預期之內，經濟表

現造好則令央行降準機會減低，加上內地首季居民人均可支配收入略遜預期，因此對大市刺激作

用不大，料港股繼續跟隨Ａ股悶局，相信要在三萬關整固一段時間才能上行，但整體市場氣氛仍

偏向正面。

市況牛皮下，萬洲表現一枝獨秀，主要受到中方擬進口更多美國豬肉的消息影響。鄧聲興解

釋，市場對於豬價能持續上升感到驚訝，預料今年第二、三季豬價能維持勢頭，他認為現價追入

未嘗不可，止蝕位約８元，上望１０元。但他覺得萬洲收入結構複雜，因此難以預測盈利，相對

地中糧肉食收入組合簡單，只做上游豬肉業務，加上早前有股東減持下，股價仍相對硬淨，因此

表現可能較萬洲好，他建議可待股價回落至３﹒１元以下買入，３元止蝕，上望空間約３﹒７至

３﹒８元之間。（ｕｌ、ａｌ）

