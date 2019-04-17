強生雖然面對多個新競爭對手，以及官司纏身等逆風，首季每股盈利和收入仍勝預期。經調
整後每股盈利勁升２３﹒５％至２﹒１美元，高於預期的２﹒０３美元。
期內，強生收入２００﹒２億美元，按年大致持平，勝預期的１９６﹒１億美元；佔收入逾
半的藥品業務理想，收入按年升４％至１０２﹒４億美元，亦勝預期，主要是抗炎藥及牛皮癬藥
銷情佳。《香港經濟日報》
17/04/2019 08:11
《外企業績》強生首季盈利及收入皆勝預期
強生雖然面對多個新競爭對手，以及官司纏身等逆風，首季每股盈利和收入仍勝預期。經調
整後每股盈利勁升２３﹒５％至２﹒１美元，高於預期的２﹒０３美元。
期內，強生收入２００﹒２億美元，按年大致持平，勝預期的１９６﹒１億美元；佔收入逾
半的藥品業務理想，收入按年升４％至１０２﹒４億美元，亦勝預期，主要是抗炎藥及牛皮癬藥
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