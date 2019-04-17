據房委會資料顯示，３月份居二市場公屋及居屋，錄４３３宗成交，數字是２０１３年６月
份錄４９４宗、首月實施白居二政策後，成交量次高的月份。並較今年２月份買賣１９０宗，按
月增１﹒３倍。
按區域劃分，成交較多的地區包括將軍澳及天水圍，分別錄５３宗及４０宗，兩個區買賣量
已佔整體成交逾２成。《香港經濟日報》
17/04/2019 08:13
【本港樓市】居二市場升溫，上月４３３宗成交近６年新高
據房委會資料顯示，３月份居二市場公屋及居屋，錄４３３宗成交，數字是２０１３年６月
份錄４９４宗、首月實施白居二政策後，成交量次高的月份。並較今年２月份買賣１９０宗，按
月增１﹒３倍。
按區域劃分，成交較多的地區包括將軍澳及天水圍，分別錄５３宗及４０宗，兩個區買賣量
已佔整體成交逾２成。《香港經濟日報》
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