【本港樓市】居二市場升溫，上月４３３宗成交近６年新高

據房委會資料顯示，３月份居二市場公屋及居屋，錄４３３宗成交，數字是２０１３年６月

份錄４９４宗、首月實施白居二政策後，成交量次高的月份。並較今年２月份買賣１９０宗，按

月增１﹒３倍。

按區域劃分，成交較多的地區包括將軍澳及天水圍，分別錄５３宗及４０宗，兩個區買賣量

已佔整體成交逾２成。《香港經濟日報》

