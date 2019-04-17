【年金時代】保監局料更多長期產品推，籲留意分紅實現率

政府可扣稅延期年金計劃已實施，保險業監管局執行董事（長期業務）許美瑩指，不少保險

公司陸續遞交年金產品申請，該局正加快審視申請，料日後將有更多年金期長逾１０年的可扣稅

年金產品推出。

許美瑩並提醒市民，投保年金前應留意內在回報率（ＩＲＲ）及分紅實現率。

《香港經濟日報》

