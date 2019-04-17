受惠沙中線概念，土瓜灣舊樓吸引發展商收購重建，當中恆地（０００１２）就落山道舊樓
申請強拍，累收項目逾８４％業權，物業估值近７億元，預計合併比鄰地盤發展成３７萬平方呎
商住項目。《香港經濟日報》
17/04/2019 08:30
【本港樓市】恒地（０００１２）土瓜灣舊樓申請強拍，估值近７億
受惠沙中線概念，土瓜灣舊樓吸引發展商收購重建，當中恆地（０００１２）就落山道舊樓
申請強拍，累收項目逾８４％業權，物業估值近７億元，預計合併比鄰地盤發展成３７萬平方呎
商住項目。《香港經濟日報》
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