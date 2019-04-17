近年發展商積極收集元朗區農地，並申請透過補地價轉化為住宅項目。地政總署署長陳松青
透露，正處理元朗區５７宗換地及契約修訂個案，涉及逾６０００伙供應，相當於每年土地供應
目標的逾４成。
陳松青昨日（１６日）出席元朗區議會會議時透露，署方上年度已經處理元朗區內約８２４
宗，俗稱「丁屋」的小型屋宇申請，以及３０８宗重建村屋申請，當中署方簽發約３３４宗批地
文件和３７６宗豁免證明書。《香港經濟日報》
17/04/2019 08:32
【本港樓市】地政總署正處理５７宗元朗換地契約修訂，涉逾六千伙
近年發展商積極收集元朗區農地，並申請透過補地價轉化為住宅項目。地政總署署長陳松青
透露，正處理元朗區５７宗換地及契約修訂個案，涉及逾６０００伙供應，相當於每年土地供應
目標的逾４成。
陳松青昨日（１６日）出席元朗區議會會議時透露，署方上年度已經處理元朗區內約８２４
宗，俗稱「丁屋」的小型屋宇申請，以及３０８宗重建村屋申請，當中署方簽發約３３４宗批地
文件和３７６宗豁免證明書。《香港經濟日報》
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