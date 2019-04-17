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即市新聞

17/04/2019 17:46

【本港樓市】高力：投資者重拾信心及工廈活化，料工業物業成交增

　　《經濟通通訊社１７日專訊》高力國際發表最新《２０１９年第一季亞洲房地產市場概覽》
表示，香港物業市場的放緩步伐延續至年初，利淡氣氛對各類物業都構成影響，中美貿易戰為經
濟增添不明朗因素，加上股市疲弱，都導致整體投資活動較少。在２０１８年第三季與第四季之
間，寫字樓總成交額進一步下跌２７％。其中，住宅市場最受打擊，發展商面對資金緊絀壓力，
開始為住宅單位提供１０％至２０％的減價幅度，藉此吸引置業人士。機構投資者轉向資本價值
受放緩影響較少的商業市場。
　　不過，季末發展顯示全城物業需求持續，投資者重拾信心，並對減價作出正面回應。此外，
香港政府重新推出萬眾期待的工廈活化２﹒０計劃。原先深受歡迎的工廈活化計劃於兩年前告終
，計劃主要鼓勵為已過時的工業大廈重新定位，而無須為更改用途而支付巨額的補地價。行政長
官林鄭月娥在施政報告中宣布重推該計劃，令投資者再度注視工業市場，預料工業物業可望在
２０１９年錄得突出的表現。
　　高力又預期，工業物業成交量持續增加，因為市場將可提供更多選擇，吸引私人及機構投資
者參與捕捉這方面的發展潛力。由於香港市場流動性充裕，零售及寫字樓物業等商業資產料將繼
續受到合資格買家的追捧。（ｂｉ）

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