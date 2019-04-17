【本港樓市】南豐：筲箕灣香島套現８６億，１１個特色戶擬招標售

《經濟通通訊社１７日專訊》南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，筲箕灣香島

項目現時全盤僅餘下１１個特色戶，將以招標形式推出，售價將參考港島大單位，同時亦會參照

該盤成交價，而過往呎價最高約４﹒５萬港元。

盧子豪指，項目已累售４５９伙，套現約８５﹒８億元，平均呎價２１６６２元。他又稱，

在股市上升及不加息等利好因素下，樓市前景較２、３月明朗，料全年樓價平穩上升。（ｂｉ）

