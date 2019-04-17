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即市新聞

17/04/2019 15:08

【海航動向】報道：港航董事會主席鬧「雙胞胎」

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《蘋果日報》報道，香港航空董事會主席鬧「雙胞胎」！繼
港航前董事、屬「王健派」的鍾國頌昨日（１６日）高調發聲明揚言重返董事局，並出任主席一
職後，現任港航董事、隸屬海航集團同樣自稱主席的侯偉，今日向全體員工發電郵稱，董事會變
更源於股東爭拗，強調公司營運不受影響。
　　在電郵中以「主席（Ｃｈａｉｒｍａｎ）」署名的侯偉表示，將與管理層採取實際行動去捍
衛港航的未來，而公司會持續向員工更新發展，希望員工耐心等待管理層解決事情。他又在電郵
中強調，公司業務一切如常。
　　另外，港航今日亦在官網發聲明：「香港航空近日備受媒體關注，我們向客戶、商業伙伴及
一眾支持香港航空的人士保證，有關事件並沒有影響我們的業務運作，本公司繼續如常營運。」
　　港航主要股東「香港航空諮詢服務公司」及「Ｆｒｏｎｔｉｅｒ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　
Ｐａｒｔｎｅｒ」昨天公布，港航於昨日的特別股東大會上通過新董事任命決議，包括主席鍾國
頌在內的新董事即時控制董事局，並與現有管理層合作，以解決當前狀況。不過，該份聲明只是
由港航兩名主要股東發出，而非香港航空的官方聲明。
　　根據港航２０１６年的發債文件，鍾國頌及Ｆｒｏｎｔｉｅｒ合共控制港航超過六成股權。
（ｃｌ）

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