《再戰明天》本港公布３月失業率，美國公布３月領先指標

《經濟通通訊社１７日專訊》明日，本港公布３月失業率，美國公布３月領先指標。



＊Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ派業績＊



明日美股開市前公布業績的美國大型企業有：Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ和Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ等

。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，紐約聯邦儲備銀行市場部高級副總裁

洛根在紐約大學Ｍｏｎｅｙ Ｍａｒｋｅｔｅｅｒｓ論壇講話。

明日，印度人民院（議會下院）選舉。此外，韓國央行開利率會議。



＊歐元區公布４月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明早（１８日）９：３０ａｍ，澳洲公布３月失業率料由４﹒９％升上５％；

就業人口變動料由５０００上升至１﹒５萬。

明午２：００ｐｍ，德國公布３月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒１％升上０﹒２％；

年率料由２﹒６％升上２﹒７％。３：１５ｐｍ，法國公布４月服務業採購經理人指數，料由

４９﹒１升上４９﹒８；綜合採購經理人指數料由４８﹒９升上４９﹒７；製造業採購經理人指

數料由４９﹒７升上５０。３：３０ｐｍ，德國公布４月服務業採購經理人指數，料由５５﹒４

下滑至５５；綜合採購經理人指數料由５１﹒４升上５１﹒７；製造業採購經理人指數料由

４４﹒１上升至４５。４：００ｐｍ，歐元區公布４月製造業採購經理人指數，料由４７﹒５升

上４８。



＊本港公布３月失業率，美國公布３月領先指標＊



明午４：３０ｐｍ，香港公布３月失業率（經季節調整），料維持於２﹒８％。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布２月零售銷售，月率料由下滑０﹒３％升上０﹒４％。同時，美

國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由１８﹒６萬增加至２０﹒５萬；連續申請失業救濟金

人數料由１７１﹒３萬上升至１７２﹒２萬。美國３月零售銷售月率料由下滑０﹒２％升上１％

。

明晚９：４５ｐｍ，美國公布４月服務業採購經理人指數，料由５５﹒３下降至５５；製造

業採購經理人指數料由５２﹒４上升至５２﹒８。１０：００ｐｍ，美國公布２月企業存貨，料

由０﹒８％下滑至０﹒３％。美國３月領先指標料由０﹒２％升上０﹒４％。



＊中國鐵塔開股東會，中國海外發展派業績＊



在本港，明日，中國鐵塔（００７８８）開股東會。

中國海外宏洋集團（０００８１）、三一國際（００６３１）、中國海外發展（００６８８）、

中州證券（０１３７５）和域高金融（０８３４０）。（ｈｏ）

