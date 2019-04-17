《小傳日記》神州經濟暫脫險，魚缸三萬無失閃！



《小傳日記》香江呢排一直喺三萬點水平唔上唔落，當大家都仲諗緊幾時上返上年高位嘅時

候，標指隔晚（１６日）已經靜靜雞升到近上年９月中嘅歷史高位（２９４０點），收升１點報

２９０７點；納指企８０００關口位升２４點；道指漲６７點報２６４５２點。

香江噚日收復完三萬關之後，今日（１７日）走勢又繼續反反覆覆，全日波幅都只有１７３

點，全日喺３０００４至３０１７８之間上落。今日開市缸友們都等緊神州首季ＧＤＰ嘅結果，

魚缸高開３０點報３０１６０點，到十點鐘數據公布升６﹒４巴仙輕微好過勝「孖屐」預期後，

魚缸都係彈唔係好起，反而有部分缸友趁好消息先出貨，最多倒跌１２４點見全日低位。惟三萬

關前有買盤入市，最終喺好淡爭持，恆指浮浮沉沉埋單收報３０１２４，跌５點，全日主板成交

同噚日幾乎一樣報１０４２﹒７０億。國貨方面，收報１１８４８微升２７點。

Ａ場就受惠經濟數據好而上漲，上證收報３２６３點，升９點，升幅近半巴仙，全日成交

３５４５億人仔。

香江大隻藍戰士個別走，ＱＱ（００７００）繼續上，漲半巴仙，收報３９５﹒６銀；大象

（００００５）升兩亳半子報６７﹒８５銀；魚缸悶市，生發發（００３８８）呆呆滯滯，無升

跌，報２７８銀；神州移動（００９４１）繼續行緊一條完美下跌軌，埋單唔見１巴仙，報７６

銀；ＡＩＡ（０１２９９）穿８０銀關口，全日唔見１巴仙，報７９﹒９銀。



＊眾車佬上揚吉利尾盤強，車佬好帶挈敏實升勢烈＊



孖屐傳出，發改委可能會繼續出台新政策促進新能源汽車行業發展，例如限牌城市牌照大幅

擴容，汽車股即刻開ｔｕｒｂｏ，吉利（００１７５）狂踩油鏟高近一成三，報１８﹒８２銀，

係表現最好藍戰士；比亞迪（０１２１１）亦唔弱，叉足電鏟高近一成四，報５９﹒７銀，係表

現最好國貨佬。廣汽（０２２３８）靚爆鏡漲逾一成，報１０﹒４銀。上星期三畀細摩增持

４５７４萬股嘅長汽（０２３３３）亦表現生猛升近一成，報７﹒１１銀。北汽（０１９５８）

走高近７巴仙，報６﹒３５銀。

砵砵車有追捧，相關零部製造佬自然都受惠，敏實（００４２５）有力撐跟升近７巴仙，報

２８﹒８５銀，收復五十天線（約２８﹒１３６銀）；耐世特（０１３１６）呢個月原來已經連

升８日，累計升幅近一成九，今日再升４巴仙，收報１２﹒５６銀，勁啊！福耀玻璃

（０３６０６）急升６巴仙，報３０﹒９５銀；福萊特玻璃（０６８６５）亦升４巴仙，報

４﹒０２銀。



＊花旗豬肉來萬洲顯風釆，政策促降價燃氣佬嚇怕＊



中美談判今日再有消息傳出，話說神州嗰邊為咗解決因為非洲豬瘟而供應短缺嘅豬肉，聽聞

打算取消花旗國家禽進口禁令同入口更多豬肉。聽到呢個消息心水清嘅缸友都應該知豬肉佬萬洲

（００２８８）旗下嘅花旗國豬肉製品公司Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ會得益啦！所以佢今日可以話

威盡全場，全日急升５巴仙，報９﹒２５銀；中糧肉食（０１６１０）再升２巴仙，報

３﹒１３銀；超大現代（００６８２）升３巴仙，報０﹒０９６銀；但大成食品（０３９９９）

唔見近半成，收報０﹒４１５銀。

浙江發改委前幾日公布咗天然氣價格嘅調整，評級佬花旗都話，今次政策對中資燃氣佬短期

好唔明朗，估計政策今年年底生效，令佢哋純利跣低４巴仙至２０巴仙不等。天倫燃氣

（０１６００）全日插水近５巴仙，報８﹒０５銀；中燃氣（００３８４）縮水逾４巴仙，報

２４﹒４銀，係表現最差國貨佬；昆侖能源（００１３５）撻低超過３巴仙，報８﹒３３銀；華

潤燃氣（０１１９３）走低逾２巴仙，報３５﹒４５銀；新奧能源（０２６８８）劈逾２巴仙，

報７４﹒４銀。



＊阿爺恐出手內房股見愁，媽祖托郭總富智康受捧＊



今日神州統計局公布ＧＤＰ時，順便亦講埋三月房價數據，就話大多數城市整體按年漲幅較

小甚至有所回落，加上官媒話神州對房地產調控唔會動搖，亦會防範新一輪房價上漲。令到今日

一眾之前急升嘅神州磚頭佬都借勢回調。其中碧桂園（０２００７）唔見近２巴仙，報

仙，報２８﹒２５銀；富力地產（０２７７７）走低逾１巴仙，報１６﹒７８銀；「四條三」恆

大（０３３３３）同中海外（００６８８）齊齊跌近１巴仙，分別報２５﹒４５銀同２９﹒５銀

。

兩隻藍戰士醫藥佬走勢麻麻，其中石藥（０１０９３）更加係全日表現最差藍戰士，全日跌

２巴仙，報１５﹒６４銀；中生製藥（０１１７７）跌兩格報７﹒９７銀；另外三生製藥

（０１５３０）跟跌逾２巴仙，報１５﹒３８銀。

另外，前幾日傳鴻海集團董事長郭台銘會參選下年台灣總統大選，今日佢終於正面回應，話

「媽祖托夢」過佢，要佢為寶島做啲嘢，令佢今日終於正式宣布參加來年大選。嘩！聽到呢個消

息，今日兩岸三地嘅郭台銘概念股都集體走高，其中香江三隻相關概念股都急漲，富智康

（０２０３８）飆近三成，收報１﹒４１銀；鴻騰精密（０６０８８）同雲智匯（０１０３７）

亦齊齊升近一成，分別收報４﹒４２銀同０﹒９４銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

