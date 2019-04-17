觀望中美貿易談判，港股全日軟５點報３０１２４，成交１０４２億



《經濟通通訊社１７日專訊》蘋果與高通達成專利訴訟和解協議，加上強生季績勝預期，美

股隔晚（１６日）大致造好，標指直逼歷史新高。港股今早稍高開３０點報３０１６０，雖然國

家統計局其後公布首季ＧＤＰ勝市場預期達６﹒４％，而首季固定資產投資增６﹒３％符合預期

，惟對市場刺激不大，反而市場仍持續觀望中美兩國貿易談判進展，港股考驗三萬點支持，最多

倒跌１２４點，低見３０００４點。不過，午後市場有消息指，發改委可能會繼續出台新的政策

促進新能源汽車行業的發展，帶動汽車股全線急升，利好整體大市氣氛，港股最多只反彈４８點

高見３０１７８點，最終全日軟５點，報３０１２４點。主板成交１０４２﹒７０億元與與昨日

相若。

國指全日升２７點或０﹒２４％，報１１８４８點。

Ａ股日內亦無太大變動，滬指報３２６３點，升９點或０﹒２９％。深成指報１０３４４點

，漲５６點或０﹒５５％。

重磅股走勢不一，匯控（００００５）揚０﹒３７％，報６７﹒８５元；港交所

（００３８８）無升跌報２７８元；騰訊（００７００）揚０﹒５１％，報３９５﹒６元；中移

動（００９４１）跌１﹒１１％，報７６元；友邦（０１２９９）走低１﹒２４％，報７９﹒９

元。



＊中資燃氣股受壓，吉利急升近１３％冠藍籌＊



日前浙江省發改委正式發布《關於調整天然氣門站價格的通知》，內容有關下調該省燃氣企

業或城市管道運輸企業天然氣門站價格，燃氣股普遍下跌，中燃氣（００３８４）跌４﹒５％，

報２４﹒４元，為全日表現最差國指股；昆侖能源（００１３５）跌３﹒３６％，報８﹒３３元

；中國油氣（００７０２）走低６﹒９８％，報０﹒２元；華潤燃氣（０１１９３）蒸發

２﹒４８％，報３５﹒４５元；天倫燃氣（０１６００）挫４﹒６２％，報８﹒０５元；新奧能

源（０２６８８）跌２﹒５５％，報７４﹒４元。

發改委可能會繼續出台新的政策促進新能源汽車行業的發展，汽車股受捧，吉利

（００１７５）急升１２﹒８３％，報１８﹒８２元，為全日表現最佳藍籌；東風

（００４８９）跟升６﹒１６％，報８﹒６２元；比亞迪（０１２１１）近日發布一張預告圖，

外型為一部跑車外表的概念車，外界猜測該公司將推出電動跑車，該股全日飆１３﹒７１％，報

５９﹒７元，為全日表現最佳國指股；廣汽（０２２３８）揚１０﹒０５％，報１０﹒４元；長

汽（０２３３３）獲摩通以每股作價６﹒９３６５元於上周三（１０日）增持４５７４萬股，該

股全日漲９﹒８９％，報７﹒１１元。

醫藥股個別發展，石藥（０１０９３）跌１﹒８８％，報１５﹒６４元，為全日表現最差藍

籌；三生製藥（０１５３０）走低２﹒４１％，報１５﹒３８元；石四藥（０２００５）則升

１﹒９８％，報７﹒７４元；中生製藥（０１１７７）微升０﹒２５％，報７﹒９７元。



＊豬肉股受捧萬洲升５％，富智康飆逾２８％＊



中國為解決因非洲豬瘟而導致豬肉供應短缺的問題，擬向美國進口更多豬肉及取消美國家禽

進口禁令，豬肉股有追捧，萬洲（００２８８）升５﹒１１％，報９﹒２５元；超大現代

（００６８２）揚３﹒２３％，報０﹒０９６元；中糧肉食（０１６１０）漲１﹒９５％，報

３﹒１３元；普甜食品（０１６９９）跟升２﹒５６％，報０﹒４元；大成食品（０３９９９）

手機設備股普漲，瑞聲（０２０１８）升４﹒８２％，報５４﹒４元；比亞迪電子

（００２８５）揚５﹒５１％，報１３﹒０２元；高偉電子（０１４１５）漲３﹒４７％，報

１﹒７９元；丘鈦科技（０１４７８）跟升１﹒４％，報８﹒６７元。

鴻海集團董事長郭台銘確認參選台灣明年總統選舉，富智康（０２０３８）全日飆

２８﹒１８％，報１﹒４１元；鴻騰精密（０６０８８）急升９﹒９５％，報４﹒４２元。

（ｍｗ）

