  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/04/2019 09:48

【逃犯條例】法案委員會首開會，工聯會批涂謹申無權請郭偉強離場

　　《經濟通通訊社１７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會今日召開首次會議，首
項議程為選舉主席，由場內最資深的議員、民主黨涂謹申主持。期間，工聯會郭偉強因批評涂謹
申「不要扮垃圾，給自己少許尊嚴」，並拒絕收回言論，而被請離開會議室；事後，工聯會質疑
涂謹申無權請郭偉強離場，又稱將徵詢法律意見，研究相關的法例和議事規則。
　　郭偉強表示，「作為有可能是第一位被請出會議室的建制派立法會議員，我覺得我們今日做
的事情是正確的，因為我相信任何一位正在看直播的街坊或市民，都會對這些欺世盜名的政棍的
所作所為予以譴責，以及表示強烈的不滿！」郭偉強又指，「他們不只是立法會之恥，還擾亂立
法會的秩序，並妄顧和蔑視《逃犯條例》對於將犯罪人士繩之於法的重要性」，認為必須站出來
，讓全港市民做個公道的思考和判斷。
　　工聯會麥美娟對涂謹申是否有權將議員逐離場提出質疑，認為涂謹申只是「主持會議的議員
」，並非委員會主席；又表示工聯會將徵詢法律意見，研究相關的法例和議事規則，不排除有進
一步行動，並將去信議事規則委員會，要求討論檢視議事規則。工聯會黃國健則表示，今次事件
是一個生動的例子，證明現時的議事規則存在漏洞，讓民主派可用「無賴」的手法阻礙會議進行
。（ｙｎ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態17/04/2019
聖母院火劫 巴黎哭泣了
專訪16/04/2019
【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大
生財有道16/04/2019
花旗調查：港千萬富翁創新高達51萬人 平均坐擁3個物業
生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
國際動態16/04/2019
【文化浩劫】法國巴黎聖母院大火尖頂倒塌，疑裝修工程惹禍
FOCUS16/04/2019
【FOCUS】侵侵口沒遮攔無極限 通俄報告公布或再挑機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金