【逃犯條例】法案委員會首開會，工聯會批涂謹申無權請郭偉強離場

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會今日召開首次會議，首

項議程為選舉主席，由場內最資深的議員、民主黨涂謹申主持。期間，工聯會郭偉強因批評涂謹

申「不要扮垃圾，給自己少許尊嚴」，並拒絕收回言論，而被請離開會議室；事後，工聯會質疑

涂謹申無權請郭偉強離場，又稱將徵詢法律意見，研究相關的法例和議事規則。

郭偉強表示，「作為有可能是第一位被請出會議室的建制派立法會議員，我覺得我們今日做

的事情是正確的，因為我相信任何一位正在看直播的街坊或市民，都會對這些欺世盜名的政棍的

所作所為予以譴責，以及表示強烈的不滿！」郭偉強又指，「他們不只是立法會之恥，還擾亂立

法會的秩序，並妄顧和蔑視《逃犯條例》對於將犯罪人士繩之於法的重要性」，認為必須站出來

，讓全港市民做個公道的思考和判斷。

工聯會麥美娟對涂謹申是否有權將議員逐離場提出質疑，認為涂謹申只是「主持會議的議員

」，並非委員會主席；又表示工聯會將徵詢法律意見，研究相關的法例和議事規則，不排除有進

一步行動，並將去信議事規則委員會，要求討論檢視議事規則。工聯會黃國健則表示，今次事件

是一個生動的例子，證明現時的議事規則存在漏洞，讓民主派可用「無賴」的手法阻礙會議進行

。（ｙｎ）（ｚｚ）

