【逃犯條例】泛民斥修例「話去就去」，對建制派反批涂謹申感憤怒

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會今日召開首次會議，首

項議程為選出委員會之正副主席，並按會議按程序由場內最資深議員、民主黨涂謹申主持；最終

未能選出委員會正副主席。對於建制派事後批評涂謹申，泛民對此感到憤怒。

民主黨林卓廷指，根據過往多次建制派主持會議去選出正副主席，建制派作為主持的時候，

都是行使主席的權力，這已有多年先例。他批評建制派見涂謹申今日主持會議，根據議事規則去

處事就「睇唔過眼」是雙重標準。（ｙｎ）（ｚｚ）

