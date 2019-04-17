【逃犯條例】涂謹申︰每逢任會議主席均按議事規則合情理公正處事

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會今日召開首次會議，首

項議程為選出委員會之正副主席，並按會議程序由場內最資深議員、民主黨涂謹申主持；最終未

能選出委員會正副主席。涂謹申中午以會議主席身份見傳媒，指自己一旦擔任會議主席，「我已

經好像不是我」﹐會按議事規則合情、合理、公正處事。

涂謹申指，會議主席為一個獨特的憲制角色，他一旦擔任會議主席，「我已經好像不是我」

﹐並已超越民主黨議員、泛民成員或任何組織，他覺得自己要履行議事規則給予會議主席的權力

、責任和程序，公正主持會議。涂謹申稱，自己已持守上述的處事方式２０多年，未曾放棄。

他續指，一旦知道自己有機會擔任法案委員會主持，就不會與民主派討論、他們也不會給我

意見；他自己也不會開泛民及民主派的所有會議，對於他們將在會議進行的任何行動，他都不會

回應，只會依照議事規則公正處理會議上發生的事。至於被建制派批評其主持會議時請工聯會郭

偉強離開會議室，涂謹申指，自己只按議事規則維持秩序，相信自己的決定正確，經得起任何法

律挑戰。

被問到何時召開下次會議，以及下次開會時會否先處理規程問題，涂謹申指，秘書處正研究

誰人決定下次會議，但估計應由他決定，他會盡快合理地安排下次會議，亦會按會議常規、以及

法律顧問及秘書處意見，處理下次會議事宜。對於法案委員會要在三個月內完成工作，涂謹申認

為修訂逃犯條例有爭議及複雜，部分建制派亦有意見，要在三個月內完成，是非常不負責任。

（ｙｎ）（ｚｚ）

