【審計報告】咪錶車位可用率常不達標；葵芳停車場封閉６年不理想

《經濟通通訊社１７日專訊》香港公眾泊車位長期不足，審計署署長今日發表新一份審計報

告，批評咪錶泊車位的「可用率」經常未能達標。在２０１５至２０１８年間，３７個地區中平

均有１５個地區，無法達致維持１５％泊車位可用率目標。另外，又點名批評葵芳停車場天台泊

車位長期封閉約６年，在葵芳區的泊車位需求極高下，情況並不理想。

審計署發現，該位於葵芳的停車場天台在２０１３年１０月完成提升停車場保安水平的工程

後封閉，自此天台的７５個泊車位便再不開放予公眾使用，批評在該區泊車位長期不足下，安排

不理想。

運輸署回應審計署指，因天台地面不適合泊車，相關維修工程於去年１０月竣工，現計劃先

重開天台泊車位作臨時汽車扣留中心，及後會將用作一般泊車用途。

至於咪錶泊車位「可用率」經常未能達標方面，審計署指以九龍區的情況尤其嚴重。

署方建議運輸署，應密切監察私家車泊位比例；重置停車場時需嚴加審視泊位需求；改善私

人發展項目規劃和提供公眾泊位；檢討泊車費要考慮一籃子因素；檢討路邊咪錶泊位的收費安排

；以及盡快有效運用葵芳停車場的７５個天台泊車位和為移走棄置車輛研究可行方法等。當局回

應指，整體同意審計署的建議。（ｆｗ）

