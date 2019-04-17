【香港政情】立法會於修改議規後，首次因法定人數不足流會

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會２０１７年修改《議事規則》後，首次因法定人數不足

流會，為２０１７年修改《議事規則》後首次。

立法會大會今日恢復二讀財政預算案的《撥款條例草案》，下午約４時許，人民力量陳志全

發言後，提出點人數。１５分鐘後，由於會議廳內法定人數不足，主席梁君彥宣布休會。

根據修改後的《議事規則》，立法會主席可在任何時間或日子要求復會。（ｆｗ）

