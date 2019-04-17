《鍾之日記》ＧＤＰ超預期，人行放水謹慎

《鍾之日記》４月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



「創紀錄的信貸擴張＋積極財政逆周期調節」的雙重背景下，中國一季度ＧＤＰ今日交出超

預期的成績，同比增長６﹒４％，高於預期的６﹒３％，持平去年第四季的近１０年最慢，惟拋

開首２月的農曆新年效應，３月規模以上工業增加值超預期同比增長８﹒５％，創下２０１４年

７月以來最高；３月社會消費品零售總額同比增８﹒７％，高於預期並創２０１８年９月以來最

高水平。市場認為數據印證經濟最糟糕時刻已經過去，雖尚難言見底，二季度仍有下行壓力，但

預計短期繼續加力寬鬆可能性已不大，人行年內無需降息。

ＧＤＰ數據佳，面對市場流動性趨緊，人行重啟「ＭＬＦ＋逆回購」對沖，４月降準預期基

本落空。滬綜指全日表現波動，低開後隨即小幅倒升，市傳發改委出台新的促進新能源汽車發展

政策，午後汽車股掀漲停潮，滬綜指收升０﹒２９％，報３２６３﹒１２點，兩市成交８３０１

億元人民幣，按日增長５％。



＊重磅股無力，香江還須跌＊



美股隔晚（１６日）大致造好，標指更創下歷史新高。本港魚缸今早稍高開３０點，盤中公

布的首季ＧＤＰ數據符合預期，惟市場反應不大，加上市場仍持續觀望中美兩國貿易談判進展，

港股一度最多倒跌１２４點，至３０００４點。

午後市場情緒有好轉，汽車板塊有異動，但未能刺激重磅股上揚，港股最多只反彈４８點，

高見３０１７８點，最終港股全日倒跌５點，報３０１２４點，友邦（０１２９９）、中移動（

００９４１）等重磅股跌逾１％。

全日主板成交１０４２﹒７０億元，與昨日持平。



＊麻辣粉減辣，央媽有想法＊



此次央媽推出的「麻辣粉」（ＭＬＦ）大幅減辣，操作量僅２０００億元（人民幣．下同）

，遠遠低於到期量３６６５億元，中間的資金缺口由１６００億逆回購補足，重啟了近年罕見的

「ＭＬＦ＋逆回購」模式。央媽解釋為當前流動性需求的期限結構使然，但外界紛紛認為，中國

首季各項經濟數據企穩，中國政府實施的寬鬆政策可以暫緩。

國泰君安宏觀團隊認為，一季度ＧＤＰ數據印證中國經濟最糟糕時刻已經過去，展望後續，

當前寬信用發力快於預期、經濟增速也企穩，預計人行年內無需降息。

經濟維穩是今年中國經濟工作的關鍵詞，但也需要同時進行去槓桿、清除金融風險等艱苦工

作。人行一如李克強總理所言不搞大水漫灌，?房股失落，融創（０１９１８）挫４﹒２％，世

房（００８１３）跌２﹒９％，碧桂園（０２００７）跌１﹒７％，恆大（０３３３３）跌

０﹒６％。

麻辣粉不夠辣，中資券商兩邊走，海通證券（０６８３７）升２﹒３％，華泰六八八六

（０６８８６）升２﹒１％，招商證券（０６０９９）則跌０﹒５％。



＊郭台銘參選台灣總統，富智康狂飆２８％＊



鴻海集團董事長、富士康科技集團總裁郭台銘今日下午前往國民黨中央，在國民黨主席吳敦

義手中領取代表５０年黨齡的榮譽狀，並正式宣布將投入國民黨黨內初選角逐２０２０總統大選

。大陸官媒《人民日報》及《環球時報》亦在第一時間報道有關消息。郭台銘重申會參加初選，

即使落敗亦會盡全力支持黨初選制度產生的候選人。

由於富士康早年已把大量廠房搬到大陸生產，因此郭台銘參選總統意義重大。不過由於他和

大陸的關係千絲萬縷，亦可能成為他當選總統、甚至是勝出國民黨黨內初選的最大障礙。

事件觸發兩岸三地的郭台銘概念股飛升，鴻海在台收升２﹒１％，Ａ股工業富聯

（滬：６０１１３８）漲停，港股富智康集團（０２０３８）收市狂飆２８％，鴻騰精密

（０６０８８）亦升一成。

Ａ場富士康概念亦利好，新亞製程（深：００２３８８）、安彩高科（滬：６００２０７）

漲停，宇環數控（深：００２９０３）升４％，領益智造（深：００２６００）升４﹒１％。



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