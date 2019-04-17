【科創板】科創板券商跟投比例確定為２％至５％，鎖定２年

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上交所發布《科創板股票發行與承銷業務

指引》，明確科創板股票券商跟投的比例在２％至５％之間，鎖定期為兩年。同時，指引還規定

了新股配售經紀佣金安排，並進一步細化超額配售實行的細則。

指引提出，科創板保薦機構相關子公司必須跟投，跟投的比例為首次公開發行股票數量２％

至５％的股票，認購價格為新股發行價格。跟投股份的鎖定期為上市之日起２４個月。

其中，發行規模不足１０億元（人民幣．下同）的，跟投比例為５％，但不超過４０００萬

元；發行規模１０億元以上、不足２０億元的，跟投比例為４％，但不超過６０００萬元；發行

規模２０億元以上、不足５０億元的，跟投比例為３％，但不超過１億元；發行規模５０億元以

上的，跟投比例為２％，但不超過１０億元。

業內人士指，分檔設定跟投比例是比較合理的，因為如果是大型項目落地科創板，那麼即使

是２％的跟投比例對券商而言也需要消耗較多資金。未來優質資源將進一步向頭部券商傾斜，對

淨資本實力相對不足的券商來說，在項目承接中將處於劣勢。



＊明確戰略投資者的條件和資質要求＊



指引還規定了六類機構可成為科創板企業的戰略投資者。一是與發行人經營業務具有戰略合

作關係或長期合作願景的大型企業或其下屬企業；二是具有長期投資意願的大型保險公司或其下

屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業；三是以公開募集方式設立，主要投資策略包括投資

戰略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金；四是參與跟投的保薦機構相關子公司；五是

發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃；六是符合法律法

規、業務規則規定的其他戰略投資者。

參與認購的戰略投資者數量方面，首次公開發行股票數量４億股以上的，戰略投資者不超過

３０名；１億股以上且不足４億股的，不超過２０名；不足１億股的，不超過１０名。基金參與

戰略配售的，應以基金管理人的名義參與，且同一基金管理人僅能以其管理的１隻基金參與戰略

配售。



＊引入新股配售經紀佣金制度＊



指引規定，承銷商可以向戰略配售、網下配售獲配股票的投資者收取的新股配售經紀佣金，

佣金費率由各家券商自行確定。收費明顯不合理的，交易所有權要求調整。

業內人士指，引入新股配售經紀佣金制度，有助於引導主承銷商在定價中兼顧發行人與投資

者利益，平衡發行人和投資者的關係，加大對投資者的報價約束，促進一級市場投資者向更為專

業化的方向發展。同時，也有助於承銷商形成服務投資者的理念、培養長期客戶、促進銷售能力

。根據香港市場經驗，新股配售經紀佣金收取比例為新股獲配金額的１％。



＊細化發行定價配售程序＊



指引進一步細化發行定價和配售程序。在網下詢價方面，明確發行人和主承銷商應充分重視

公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等６類對象

長期投資理念，鼓勵對這６類產品合理設置具體參與條件，披露這６類產品剔除最高報價部分後

剩餘報價的中位數和加權平均數，並重點參照上述６類配售對象剩餘報價中位數和加權平均數的

孰低值，審慎合理確定發行價格。

對於發行價超過中位數、加權平均數的孰低值的，發行人需發布投資風險特別公告。其中，

超出比例不高於１０％的，超出比例超過１０％且不高於２０％的，超出比例超過２０％的分別

應在申購前至少５個、１０個、１５個工作日發布投資風險特別公告。



＊超額配售股票發行數量不超過ＩＰＯ的１５％＊



指引還規定了發行人及主承銷商啟動超額配售選擇權的細則。上市後３０個自然日內，股價

低於發行價的可啟動超額配售選擇權。採用超額配售選擇權發行股票數量不得超過首次公開發行

股票數量的１５％。

