【科創板】中國通號科創板上市申請獲受理

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上交所昨日受理中國通號、普門科技兩間

公司的科創板上市申請。截至目前，科創板累計受理家數增至７９間，融資總額７９９﹒４７億

元（人民幣．下同），已問詢公司總數為４６間。



＊中國通號為科創板中首個融資過百億的企業＊



其中，中國通號（０３９６９）已在香港主板上市，是軌道交通控制系統解決方案提供商，

主要業務包括：設計集成、設備製造、系統交付。公司自成立以來已完成京津城際、武廣高鐵、

京滬高鐵等５０條鐵路的控制系統集成項目。在城市軌道交通領域，公司完成了北京地鐵１號線

、上海地鐵１０號線等１１０項城市軌道控制系統集成項目等。

中國通號本次擬募資１０５億元，融資規模為目前已受理企業之最，擬投入先進及智能技術

研發項目、先進及智能製造基地項目和信息化建設項目等。

中國通號２０１６年至２０１８年分別實現營業收入２９７﹒７億元、３４５﹒８６億元、

４００﹒１３億元，淨利潤分別為３０﹒４５億元、３２﹒２２億元、３４﹒０９億元。

中國通號控股股東為通號集團，持有發行前７５﹒１４％股份，實際控制人為國務院國資委

。其餘股東還有誠通集團、中國國新、國機集團，均持有公司０﹒７２％股份。



＊明星私募扎堆普門科技股東榜＊



普門科技來自深圳，是一家研發驅動型的醫療器械企業，主營業務為治療與康復產品、體外

診斷設備及配套試劑的研發、生產和銷售。

公司此次擬融資６﹒３２億元，投入康復治療設備及智慧健康養老產品產業基地建設項目、

體外診斷及康復治療設備研發中心建設項目等。

普門科技２０１６年至２０１８年分別實現營業收入１﹒７５億、２﹒５１億元和３﹒２３

億元，淨利潤分別為１０３８﹒４３萬元、５６４２﹒５０萬元和８１１４﹒４０萬元。

普門科技股東榜雲集了眾多明星私募。在發行前十大股東名單中，深圳創新投、華泰瑞合以

分別持股２﹒９６％和２﹒９１％分列第九位、第十位。此外，深圳創新投還持有普門科技其他

股東的股份。

