《經濟通通訊社１７日專訊》寧德時代（深：３００７５０）與華為技術有限公司今日在上
海簽訂合作協議。雙方將展開深度合作，實現優勢互補、合作共贏，迎接智能化發展新機遇。寧
德時代副董事長李平、華為輪值董事長徐直軍出席並見證簽約儀式。（ｃｔ）
17/04/2019 14:46
【華為動向】寧德時代與華為簽署合作協議，助推汽車行業電動化
《經濟通通訊社１７日專訊》寧德時代（深：３００７５０）與華為技術有限公司今日在上
海簽訂合作協議。雙方將展開深度合作，實現優勢互補、合作共贏，迎接智能化發展新機遇。寧
德時代副董事長李平、華為輪值董事長徐直軍出席並見證簽約儀式。（ｃｔ）
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