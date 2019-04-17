  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/04/2019 13:49

【人行放水】中信建投：基礎貨幣合理充裕，信用寬鬆循序漸進

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中信建投發表報告指出，人行一季度例會表態與今日「ＯＭＯ
＋ＭＬＦ」加量對沖的操作表明，貨幣政策寬鬆總基調不變，短期人行將維持基礎貨幣合理充裕
狀態，但未對信用寬鬆形成制約，信用寬鬆仍按照我們的四階段推演循序漸進，人行補充基礎貨
幣的節奏是後期需要關注的重點。
　　由於稅期和繳準會在月中導致基礎貨幣需求大幅增加，疊加ＭＬＦ集中到期，下一個需要額
外關注央行公開市場操作的重要時點在５月１４日。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道17/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：鐵塔績後吼高減持
FOCUS17/04/2019
【FOCUS】GDP首秀勝預期 「強心針」後見真章
國際動態17/04/2019
聖母院火劫 巴黎哭泣了
專訪16/04/2019
【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大
生財有道16/04/2019
花旗調查：港千萬富翁創新高達51萬人 平均坐擁3個物業
生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金