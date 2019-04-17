《經濟通通訊社１７日專訊》中信建投發表報告指出，人行一季度例會表態與今日「ＯＭＯ
＋ＭＬＦ」加量對沖的操作表明，貨幣政策寬鬆總基調不變，短期人行將維持基礎貨幣合理充裕
狀態，但未對信用寬鬆形成制約，信用寬鬆仍按照我們的四階段推演循序漸進，人行補充基礎貨
幣的節奏是後期需要關注的重點。
由於稅期和繳準會在月中導致基礎貨幣需求大幅增加，疊加ＭＬＦ集中到期，下一個需要額
外關注央行公開市場操作的重要時點在５月１４日。（ｃａ）
17/04/2019 13:49
【人行放水】中信建投：基礎貨幣合理充裕，信用寬鬆循序漸進
《經濟通通訊社１７日專訊》中信建投發表報告指出，人行一季度例會表態與今日「ＯＭＯ
＋ＭＬＦ」加量對沖的操作表明，貨幣政策寬鬆總基調不變，短期人行將維持基礎貨幣合理充裕
狀態，但未對信用寬鬆形成制約，信用寬鬆仍按照我們的四階段推演循序漸進，人行補充基礎貨
幣的節奏是後期需要關注的重點。
由於稅期和繳準會在月中導致基礎貨幣需求大幅增加，疊加ＭＬＦ集中到期，下一個需要額
外關注央行公開市場操作的重要時點在５月１４日。（ｃａ）
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