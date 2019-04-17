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17/04/2019 14:08

【數據解讀】工銀國際：今年經濟增速大概率運行在區間上軌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》工銀國際首席經濟學家程實、高級經濟學家錢智俊最新報告指
出，走過內憂外患的２０１８年，２０１９年一季度中國經濟迎來「開門紅」，及時而至的「開
門紅」有望為中國經濟帶來轉變，未來居民消費需求有望溫和回暖，成為「穩增長」的新助力。
得益於「開門紅」的引領作用，中國經濟的內外部壓力正在加速紓解，２０１９年中國經濟增速
將大概率運行在區間上軌，經濟「增質」步伐有望行穩致遠。（ｃａ）

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