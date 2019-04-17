【數據解讀】海通：經濟現企穩信號但難言見底，二季度有下行壓力

《經濟通通訊社１７日專訊》海通證券宏觀認為，中國一季度經濟開局平穩，主要得益於３

月工業生產大幅回升。一方面，３月投資、消費、出口三駕馬車均現改善，帶動工業生產走強；

另一方面，春節錯位導致去年同期基數較低，也導致３月工業增速異常高企。

展望未來，基建投資或將持續發力，消費也有望邊際改善，但民間投資、製造業投資增速仍

在下滑，而地產投資仍面臨較大下行風險。經濟出現企穩信號，但尚難言見底，二季度仍有下行

壓力。（ｃａ）

