《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，根據當前流
動性需求的期限結構，今日開展２０００億元（人民幣．下同）１年期ＭＬＦ操作，以及
１６００億元７天期逆回購操作，中標利率分別持平於３﹒３０％和２﹒５５％。
今日有３６６５億元ＭＬＦ到期，但人行只續做２０００億元ＭＬＦ，不及到期量，若加上
１６００億的逆回購，公開市場全口徑計，今日回籠６５億元。（ｃａ）
17/04/2019 10:06
【人行放水】人行２千億ＭＬＦ不及到期量，千六億逆回購利率持平
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，根據當前流
動性需求的期限結構，今日開展２０００億元（人民幣．下同）１年期ＭＬＦ操作，以及
１６００億元７天期逆回購操作，中標利率分別持平於３﹒３０％和２﹒５５％。
今日有３６６５億元ＭＬＦ到期，但人行只續做２０００億元ＭＬＦ，不及到期量，若加上
１６００億的逆回購，公開市場全口徑計，今日回籠６５億元。（ｃａ）
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