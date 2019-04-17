【強東甩難】劉強東醜聞新進展：涉案女生提民事起訴索償５萬美元

《經濟通通訊社１７日專訊》京東集團董事長劉強東曾被懷疑在美國強姦一名女大學生，集

團因此股價一路急跌，但最終美國檢方以證據不足為由，沒有對劉強東提出檢控。不過據外電報

道，該名女大學生於本周二（１６日）向明尼阿波利斯一家法院提起民事訴訟，稱自己去年８月

３１日被劉強東強姦，要求對方賠償５萬美元，並將京東集團列為被告。

根據法院文件指，該起訴訟是由於性侵犯和毆打，對女生造成了超過５萬美元的損失。

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