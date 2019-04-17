【強東甩難】劉強東涉強姦遭民事起訴，代表律師堅信劉無辜

《經濟通通訊社１７日專訊》曾報警指控被京東集團董事長劉強東強姦的美國女大學生，本

周二（１６日）向明尼阿波利斯一家法院提起民事訴訟，要求對方賠償５萬美元，並將京東集團

同列為被告。美國警方曾調查事件，但最終檢方以證據不足為由，沒有對劉強東提出檢控。

劉強東代理律師Ｊｉｌｌ Ｂｒｉｓｂｏｉｓ發布聲明稱，他們還沒有研究過對方的訴狀，

目前不方便發表評論，但堅信劉強東是無辜的；至於京東集團的代理律師Ｐｅｔｅｒ Ｗａｌｓ

ｈ聲明，指目前無法發表評論，但將堅決地對這個不實的指控進行辯護。（ｅｙ）

