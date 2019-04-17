《經濟通通訊社１７日專訊》據內媒引述中國聯通相關人士透露，中國聯通用於５Ｇ友好體
驗的首批５Ｇ終端有１２個品牌共１５款５Ｇ手機及５Ｇ ＣＰＥ，包括ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ、
華為、小米（０１８１０）、中興（００７６３）（深：００００６３）、努比亞等品牌。
（ｅｙ）
17/04/2019 11:12
【５Ｇ加速】聯通首批５Ｇ手機共１５款，品牌包括中興華為小米等
《經濟通通訊社１７日專訊》據內媒引述中國聯通相關人士透露，中國聯通用於５Ｇ友好體
驗的首批５Ｇ終端有１２個品牌共１５款５Ｇ手機及５Ｇ ＣＰＥ，包括ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ、
華為、小米（０１８１０）、中興（００７６３）（深：００００６３）、努比亞等品牌。
（ｅｙ）
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