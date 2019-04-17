【５Ｇ加速】聯通首批５Ｇ手機共１５款，品牌包括中興華為小米等

《經濟通通訊社１７日專訊》據內媒引述中國聯通相關人士透露，中國聯通用於５Ｇ友好體

驗的首批５Ｇ終端有１２個品牌共１５款５Ｇ手機及５Ｇ ＣＰＥ，包括ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ、

華為、小米（０１８１０）、中興（００７６３）（深：００００６３）、努比亞等品牌。

（ｅｙ）

