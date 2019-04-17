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17/04/2019 16:08

【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選，劍指２０２０年總統選戰

　　《經濟通通訊社記者楊英傑１７日報道》鴻海集團董事長、富士康科技集團總裁郭台銘今日
下午前往國民黨中央，在國民黨主席吳敦義手中領取代表５０年黨齡的榮譽狀，並正式宣布將投
入國民黨黨內初選角逐２０２０總統大選。大陸官媒《人民日報》及《環球時報》亦在第一時間
報道有關消息。
　　郭台銘今日再度重申會參加初選，不願意接受徵召，即使他無法勝出初選，仍會盡全力支持
黨初選制度產生的候選人。
　　民進黨回應郭台銘參選消息指，尊重所有人參選的權利。
　　目前口頭宣布參選的國民黨黨員還有朱立倫、張亞中、周錫瑋及王金平，至於民進黨方面，
現任總統蔡英文已宣布競逐連任，而黨內的競爭對手為賴清德。

＊富士康系大爆發，撐老闆參選＊

　　郭台銘今早前往板橋慈惠宮參拜時表示，前幾日媽祖托夢給他，要他一定要出來為台灣做事
，外界解讀他正面回應參選總統的消息。事件觸發兩岸三地的郭台銘概念股飛升，鴻海在台收升
２﹒１％，Ａ股工業富聯（滬：６０１１３８）漲停，港股富智康集團（０２０３８）最高更飆
２９％，收市升２８％。
　　Ａ場富士康概念受刺激，新亞製程（深：００２３８８）、安彩高科（滬：６００２０７）
漲停，宇環數控（深：００２９０３）升４％，領益智造（深：００２６００）升４﹒１％。

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