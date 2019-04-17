《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，１－２月，全國規模以
上工業企業實現利潤總額７０８０億元人民幣，同比下降１４％，剔除春節因素後與上年同期持
平略降；規模以上工業企業營業收入利潤率為４﹒７９％。
初步統計，３月份工業企業實現利潤情況有所好轉。
17/04/2019 10:00
【聚焦數據】統計局：首２月全國規模以上工業利潤降１４％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，１－２月，全國規模以
上工業企業實現利潤總額７０８０億元人民幣，同比下降１４％，剔除春節因素後與上年同期持
平略降；規模以上工業企業營業收入利潤率為４﹒７９％。
初步統計，３月份工業企業實現利潤情況有所好轉。
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