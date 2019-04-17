【聚焦數據】統計局：首季城鎮居民人均可支配收入增８﹒７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，一季度，全國居民人均

可支配收入８４９３元（人民幣．下同），同比名義增長８﹒７％，扣除價格因素實際增長

６﹒８％，比上年同期加快０﹒２個百分點。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入１１６３３元，實際增長５﹒９％；農村居民人均可

支配收入４６００元，實際增長６﹒９％。城鄉居民人均可支配收入比值為２﹒５３，比上年同

期下降０﹒０２。

全國居民人均可支配收入中位數７１５８元，同比名義增長８﹒８％。

