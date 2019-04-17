《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，一季度，全國居民人均
可支配收入８４９３元（人民幣．下同），同比名義增長８﹒７％，扣除價格因素實際增長
６﹒８％，比上年同期加快０﹒２個百分點。
按常住地分，城鎮居民人均可支配收入１１６３３元，實際增長５﹒９％；農村居民人均可
支配收入４６００元，實際增長６﹒９％。城鄉居民人均可支配收入比值為２﹒５３，比上年同
期下降０﹒０２。
全國居民人均可支配收入中位數７１５８元，同比名義增長８﹒８％。
17/04/2019 10:00
【聚焦數據】統計局：首季城鎮居民人均可支配收入增８﹒７％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，一季度，全國居民人均
可支配收入８４９３元（人民幣．下同），同比名義增長８﹒７％，扣除價格因素實際增長
６﹒８％，比上年同期加快０﹒２個百分點。
按常住地分，城鎮居民人均可支配收入１１６３３元，實際增長５﹒９％；農村居民人均可
支配收入４６００元，實際增長６﹒９％。城鄉居民人均可支配收入比值為２﹒５３，比上年同
期下降０﹒０２。
全國居民人均可支配收入中位數７１５８元，同比名義增長８﹒８％。
|國際動態17/04/2019
聖母院火劫 巴黎哭泣了
|專訪16/04/2019
【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大
|生財有道16/04/2019
花旗調查：港千萬富翁創新高達51萬人 平均坐擁3個物業
|生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
|國際動態16/04/2019
【文化浩劫】法國巴黎聖母院大火尖頂倒塌，疑裝修工程惹禍
|FOCUS16/04/2019
【FOCUS】侵侵口沒遮攔無極限 通俄報告公布或再挑機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰