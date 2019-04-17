【聚焦數據】３月城鎮調查失業率５﹒２％，比上月降０﹒１百分點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明 日北京專電》國家統計局公布，３月全國城鎮調查失業率

為５﹒２％，比上月下降０﹒１個百分點；其中２５－５９歲群體人口調查失業率為４﹒８％，

低於全國城鎮調查失業率０﹒４個百分點。３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒１％，比上月上

升０﹒１個百分點。１－３月，全國城鎮新增就業人員３２４萬人。

３月，全國企業就業人員周平均工作時間為４６小時，比上月增加１﹒１個小時。

